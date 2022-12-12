МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 3-4%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на ситуацию вокруг трубопровода Keystone Pipeline System в США, а также следят за коронавирусной политикой Китая, следует из комментария эксперта.

По состоянию на 19.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,13% — до 78,48 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 4%, до 73,86 доллара.

В прошедший четверг энергетическая компания TC Energy сообщила, что после утечки нефти в американском штате Небраска остановила прокачку по трубопроводу Keystone Pipeline System, проходящему по территории Канады и США. По данным СМИ, свыше 14 тысячей баррелей нефти попали в ручей в американском штате Канзас. В понедельник агентство Рейтер пишет, что инвесторы все еще взволнованы из-за ситуации вокруг трубопровода, а компания продолжает искать причину утечки.

Кроме того, рынки реагируют на постепенное ослабление коронавирусных ограничений в Китае. Это положительно влияет на активность экономики КНР, что, в свою очередь, повышает спрос на "черное золото".

"Постепенное ослабление китайских коронавирусных ограничений… должно привести к дальнейшему росту спроса (на нефть — ред.)", — сказала агентству Франс Пресс старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).