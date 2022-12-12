АНКАРА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти, которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. Девятый пакет санкций Евросоюза не затронет российский энергосектор

Ранее Эрдоган заявил о "хороших новостях" по разведке месторождений нефти внутри страны.

"Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар (провинция Ширнак на юго-востоке страны). Стоимость запасов составляет примерно 12 миллиардов долларов", — сказал Эрдоган в обращении к после заседания кабмина, его цитату приводит агентство Anadolu.

По его словам, это месторождение — "одно из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в 2022 году".