МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в январе поднимется по сравнению с текущим месяцем на 94 тысячи баррелей в день, или на 1%, до 9,319 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Дефицит бюджета США в ноябре оказался хуже прогноза

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 37 тысяч баррелей, до 5,579 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford — поднимется на 10 тысяч баррелей в день, до 1,241 миллиона, на Bakken — на 21 тысячу, до 1,221 миллиона баррелей в день.

Добыча на Anadarko поднимется на 11 тысяч, до 438 тысяч баррелей в день, на Appalachia вырастет на 3 тысячи — до 129 тысяч, на Niobrara — на 12 тысяч, до 674 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 37 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в январе общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 535 миллионов кубических футов, до 96,281 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в ноябре выросло по сравнению с октябрем на 22, до 4 443.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.