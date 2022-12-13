ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Вашингтон приняд решение разрешить Chevron нефтедобычу в Венесуэле в связи с необходимостью поддерживать Европу, считает американский инвестор Джим Роджерс. Экспорт нефти из Венесуэлы в ноябре немного восстановился

Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

"США пытаются помочь европейским союзникам. Америка увидела, что происходит с их союзниками, хотела помочь им и сняла некоторые ограничения", — сказал он в интервью РИА Новости.

Инвестор добавил, что Вашингтон намерен поставлять в регион большие объемы энергоресурсов с целью смягчить кризис.

Министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами 2 декабря сообщил о подписании контракта с Chevron по продолжению нефтедобычи. Ранее минфин США ослабил санкции в отношении Венесуэлы, в том числе, снял эмбарго на поставки нефти из латиноамериканской страны.

Chevron сотрудничает с PDVSA на четырех нефтяных месторождениях, добыча на которых, по подсчетам Блумберг, упала примерно до 50 тысяч баррелей в день со 160 тысяч в 2018 году.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.