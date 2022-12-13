СУХУМ, 13 дек — ПРАЙМ. Абхазия и Россия согласовали объемы поставок российских нефтепродуктов для внутреннего потребления республики на 2023 год в объеме около 90 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Минэкономики республики. Генпрокуратура вступила в дело о банкротстве нефтяной компании "Дулисьма"

"Согласованы объемы поставок российских нефтепродуктов для внутреннего потребления Республики Абхазия, осуществляемых без взимания вывозных таможенных пошлин на 2023 год", — говорится в сообщении.

Исходя из информации ведомства, в Абхазию будет ввезено 46 тысяч тонн бензина с октановым числом менее 95, 13 тысяч тонн бензина с октановым числом менее 95 или более, но менее 98, а также 20 тысяч тонн дизельного топлива и 7 тысяч тонн битума нефтяного.