МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2022 году — ожидает роста на 0,56 миллиона баррелей в сутки, до 11,82 миллиона баррелей в сутки, а в 2023 году показатель может вырасти до 12,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе организации. Инвестор объяснил решение США разрешить Chevron добычу нефти в Венесуэле

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году в среднем составила 11,25 миллиона баррелей в сутки.

В предыдущем, ноябрьском, докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2022 году на 0,53 миллиона баррелей в сутки, до 11,78 миллиона баррелей в сутки. В 2023 году прогнозировался рост на 0,81 миллиона баррелей в сутки, до 12,59 миллиона баррелей в сутки.

"Учитывая текущие темпы бурения и закачивания скважин на нефтяных месторождениях, прогнозируется рост добычи нефти на 0,6 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 11,8 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", — говорится в докладе.