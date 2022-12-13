МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ОПЕК практически не изменила прогноз по добыче нефти вне организации, продолжает ждать роста в 2022 году на 1,9 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, в 2023 году — на 1,5 миллиона баррелей в сутки, следует из декабрьского доклада организации. В Саудовской Аравии отметили правильность решений ОПЕК+ по добыче нефти

"Прогноз роста предложения жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, на 2022 год составляет 1,9 миллиона баррелей в сутки, что практически не изменилось по сравнению с оценкой в прошлом месяце", — говорится в докладе.

"В 2023 году увеличение производства жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, остается практически неизменным (по сравнению с прогнозом ноября — ред.), ожидается рост на 1,5 миллиона баррелей в сутки", — добавляется в материалах организации.

При этом, согласно приложенной таблице, прогноз был снижен незначительно — на 10 тысяч баррелей по каждому году.

В ноябре ОПЕК немного снизила прогноз добычи вне организации — на 24 тысячи баррелей в сутки в 2022 году, до в среднем 65,57 миллиона баррелей в сутки, но сохранила ожидания по 2023 году — на уровне 67,12 миллиона баррелей в сутки.

По оценкам ОПЕК, сильнее всего нарастят производство нефти в 2022 году США, Канада, Китай, Бразилия и Гайана, а в Таиланде и Норвегии добыча может, наоборот, снизиться. В 2023 же году рост в основном обеспечат США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, а снижение прогнозируется в первую очередь у России и Мексики.