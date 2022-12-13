МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе организации. ОПЕК вновь повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году

"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год остается без изменений, на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК.

"В 2023 году прогноз роста мирового спроса на нефть также останется неизменным, на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки, при этом в странах ОЭСР рост составит 0,3 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 1,9 миллиона баррелей в сутки", — также сообщается в докладе.

ОПЕК отмечает, что нынешний прогноз обусловлен многими неопределенностями, включая мировые экономические события, сохраняющуюся геополитическую напряженность, а также сохранение антиковидных ограничений в Китае.