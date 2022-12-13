МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 744 тысячи баррелей в сутки к уровню октября, до 28,83 миллиона баррелей в сутки, страны организации, несмотря на снижение квоты, вновь добывали ниже разрешенных им в рамках сделки ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 174%, следует из данных декабрьского доклада организации. ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в ноябре 2022 года составил в среднем 28,83 миллиона баррелей в сутки, что на 744 тысячи баррелей в сутки меньше по сравнению с прошлым месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Нигерии и Анголе, тогда как в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Ираке снизилась", — говорится в докладе.

Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в ноябре на 1,273 миллиона баррелей в сутки от уровня августа, однако фактическое сокращение составило 2,211 миллиона баррелей. Таким образом ОПЕК в ноябре выполнила сделку на 174%, сокращая добычу на 938 тысяч баррелей в сутки больше плана.

Альянс ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений.

По условиям на сентябрь альянс ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а в октябре — сокращал на этот же объем и должен был вернуться к уровням августа. В ноябре-декабре ОПЕК+ сокращает добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.