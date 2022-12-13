МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 19 января основные слушания по иску Сбербанка, требующего взыскать с компании Glencore Energy UK Ltd, одной из структур крупного швейцарского трейдера Glencore, около 117 миллионов евро по договору поставки нефти на границы Украины с Венгрией и со Словакией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" по трубопроводу "Дружба"

Суд во вторник отклонил ходатайство ответчика, просившего оставить иск без рассмотрения ввиду того, что в договоре стороны согласовали подсудность всех споров арбитражу в Сингапуре. Истец, отстаивая свое право на обращение в российский суд, сослался на введенные против него санкции и соответствующие нормы российского законодательства. По словам представителя Сбербанка, именно введением санкций ответчик ранее объяснил отказ от оплаты поставок нефти.

Ответчик заявил, что Сингапур санкций против Сбербанка не вводил и ничто не препятствует объективному рассмотрению спора в согласованном арбитраже. Суд, однако, подтвердил свои полномочия слушать дело.

Истец требует взыскать задолженность по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии за период с 4 по 11 марта 2022 года в размере около 57,1 миллиона евро и неустойку в размере около 1,1 миллиона евро, а также долг за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Словакии за периоды с 4 по 10 марта и с 19 по 22 марта 2022 года в размере около 57,6 миллиона евро и неустойку в размере около 1,1 миллиона евро.

Как пояснили стороны в суде, права требования по договору поставки перешли к Сбербанку в апреле от его торговой швейцарской "дочки" Sber Trading Swiss AG. Суд во вторник привлек ее к делу в качестве третьего лица.

Glencore — одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Она и производит, и торгует сырьевыми товарами, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.