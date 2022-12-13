МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. "Газпром нефть" просит суд разрешить Shell продать свою долю в их совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент", чтобы российская нефтекомпания могла выкупить ее, следует из данных в картотеке арбитражных дел. "Транснефть" и "Газпром нефть" создадут единое цифровое пространство

Как указано в материалах, суд ознакомился с заявлением дочернего предприятия "Газпром нефти" "ГПН-Салымские проекты" о "разрешении Shell Salym Development B.V., распоряжаться 50% доли в уставном капитале "Салым Петролеум Девелопмент" и совершать сделки и действия по ее отчуждению в пользу ООО "ГПН-Ближневосточные проекты", с участием иностранного лица Salym Petroleum Development N.V., заинтересованного лица Shell Salym Development B.V".

Суд принял заявление к рассмотрению. Заседание суда для рассмотрения обоснованности заявления "ГПН-Салымские проекты" назначено на 22 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Московской области в августе удовлетворил заявление "Газпром нефти" о переводе её совместного с Shell предприятия Salym Petroleum Development из нидерландской юрисдикции в российскую. Вместе с тем "Газпром нефть" просила до конца 2023 года приостановить в новом ООО такие права своего партнёра, как право голоса на собрании участников, право требования выкупа доли ООО и распоряжения в нем долями. Доли в переведённом в Россию предприятии "Салым Девелопмент" у партнёров оставались прежними: 50% у Shell Salym Development B.V., 50% — у "ГПН — Салымских проектов".