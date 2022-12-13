МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускоряют рост приблизительно до 3,5%, данные по инфляции в США подогревают аппетит инвесторов к риску, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Цены на нефть выросли на фоне оптимизма по спросу

По состоянию на 20.29 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,47% — до 80,7 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,53%, до 75,75 доллара. Днем нефть дорожала лишь на 1%.

Ранее во вторник стало известно, что годовая инфляция в США по итогам ноября замедлилась больше ожиданий – до 7,1% с 7,7% месяцем ранее. Прогнозировалось снижение лишь до 7,3%. Месячная инфляция также оказалась меньше прогнозов и составила 0,1% против 0,4% в октябре. Прогнозировался показатель на уровне в 0,3%.

Темпы роста потребительских цен в стране для инвесторов являются одним из главных определяющих факторов в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, более половины аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятора на 50 базисных пунктов в декабре и на 25 базисных пунктов в феврале. Итоги декабрьского заседания центробанка будут опубликованы в среду.

Макростатистика из США и сигналы ФРС по монетарной политике отражаются на курсе доллара, который влияет на нефть. Традиционно мягкая монетарная политика приводит к снижению курса доллара, что позитивно влияет на нефтяные котировки. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 1,28%, до 103,79 пункта. Удешевление доллара традиционно подогревает спрос на "рисковые" активы, такие как нефть, которая становится более доступной для покупки в другой валюте.

"Удивительные показатели инфляции продолжают создавать волатильность, но, безусловно, они подогревают аппетит к риску", — сказал агентству Блумберг аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).