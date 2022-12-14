АШХАБАД, 14 дек — ПРАЙМ. Президенты Туркмении и Азербайджана Сердар Бердымухамедов и Ильхам Алиев в среду обсудили вопросы совместного освоения нефтегазового месторождения "Достлук" (Дружба) на Каспии, сообщает туркменское информагентство ТДХ.
Переговоры лидеров двух стран прошли в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря перед началом трехстороннего саммита Туркменистан — Азербайджан — Турция.
"Отдельной темой обсуждения стали перспективы расширения взаимодействия в сфере обеспечения энергетической безопасности, а также создания современной транзитно-транспортной инфраструктуры, с учетом выгодного географического положения стран-соседей, располагающих колоссальными углеводородными ресурсами", — говорится в сообщении.
В этой связи была отмечена актуальность подписанного в Ашхабаде в январе прошлого года меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море.
https://1prime.ru/oil/20221214/839164161.html
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