АШХАБАД, 14 дек — ПРАЙМ. Президенты Туркмении и Азербайджана Сердар Бердымухамедов и Ильхам Алиев в среду обсудили вопросы совместного освоения нефтегазового месторождения "Достлук" (Дружба) на Каспии, сообщает туркменское информагентство ТДХ. Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий

Переговоры лидеров двух стран прошли в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря перед началом трехстороннего саммита Туркменистан — Азербайджан — Турция.

"Отдельной темой обсуждения стали перспективы расширения взаимодействия в сфере обеспечения энергетической безопасности, а также создания современной транзитно-транспортной инфраструктуры, с учетом выгодного географического положения стран-соседей, располагающих колоссальными углеводородными ресурсами", — говорится в сообщении.

В этой связи была отмечена актуальность подписанного в Ашхабаде в январе прошлого года меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море.