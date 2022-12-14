МАГАДАН, 14 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пообещал разобраться с причинами задержки доставки нефтеналивных грузов на Дальний Восток и наказать виновных. ОПЕК вновь повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году

Ранее цены на автозаправках Магаданской области на дизельное топливо выросли сразу на 5 рублей. Также возник дефицит солярки, сейчас ее продают с ограничением. При этом большегрузы, доставляющие уголь в поселки региона и работающие на золотодобывающих рудниках, используют исключительно дизтопливо. Власти региона заявили, что проблема возникла из-за трудностей в организации перевозок через железные дороги и порты в Приморском крае. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, обязывающий все предприятия региона создать неснижаемый месячный запас топлива.

"Давайте разберемся, что происходило. Мне сейчас Сергей Константинович (Носов – ред.) показывал телеграмму РЖД, в которой они рекомендовали не принимать нефтеналивные грузы по, так сказать, логистическим причинам. Я тоже хочу услышать, что это за телеграмма была, и хочу понять, насколько люди осознают свою ответственность в случае, если бы Магадан или любой другой населенный пункт на Дальнем Востоке, на севере нашей страны оказался вот в этот зимний период без отопления. Во всяком случае я могу со своей стороны заверить, что я сделаю все возможное, чтобы ответственность была не только неотвратимой, но и жестокой", — сказал Трутнев, открывая совещание, посвященное прохождению отопительного сезона в Магаданской области.