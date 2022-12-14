МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного улучшило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,9 миллиона и 101,6 миллиона баррелей в сутки соответственно, сообщается в декабрьском докладе агентства. МЭА сообщило о росте нефтедобычи в России в ноябре

В ноябрьском прогнозе МЭА ожидало роста спроса на 2,1 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,6 миллиона в 2023 году — до 99,8 миллиона и 101,4 миллиона баррелей в сутки соответственно.

"Прогнозы по росту мирового спроса на нефть были повышены по сравнению с отчетом за прошлый месяц. Оценки на 2022 и 2023 годы были пересмотрены в сторону повышения: в 2022 году на 140 тысяч баррелей в сутки, до 2,3 миллиона баррелей в сутки (достигнув 99,9 миллиона баррелей в сутки); и на 100 тысяч баррелей в сутки, до 1,7 миллиона баррелей в сутки (достигнув 101,6 миллиона баррелей в сутки) на 2023 год соответственно", — говорится в докладе.