МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти ОПЕК+ в ноябре была на 1,72 миллиона баррелей в сутки ниже разрешенного нефтяным соглашением уровня, при этом благодаря снижению квот разрыв значительно сократился — с 3,2 миллиона в октябре, говорится в ежемесячном докладе МЭА. Страны ОПЕК выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 174 процента

ОПЕК+ с ноября перешел к крупнейшему с ковидного периода сокращению добычи, пообещав снизить ее на 2 миллиона баррелей в сутки с разрешенного уровня августа. Саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман при этом пояснял, что реальное сокращение составит 1-1,1 миллиона баррелей в сутки, так как многие страны и так отстают от своих квот.

"Добыча в этих странах (связанных квотами ОПЕК+) в прошлом месяце снизилась на 480 тысяч баррелей в сутки, до 38,38 миллиона баррелей в сутки. Снижение целевого уровня предложения тем временем сократило разрыв между объемом предложения и официальными квотами блока до 1,72 миллиона баррелей в сутки с 3,2 миллиона баррелей в сутки в октябре", — отмечают в МЭА.

"Россия из-за санкций продолжит быть лидером этого отставания от квот, в то время как операционные сложности и ограничения в производственных мощностях будут также удерживать такие страны, как Нигерия, Ангола и Малайзия, существенно ниже целевых уровней", — добавляют в агентстве.

МЭА также считает, что в целом 23 страны альянса ОПЕК+ в ноябре снизили добычу нефти до 44,39 миллиона баррелей в сутки, на 500 тысяч баррелей в сутки, что стало самым большим снижением с апреля. Больше всего сократили добычу Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт, нарастили — Казахстан, Нигерия и Россия.

Страны ОПЕК снизили добычу в ноябре на 770 тысяч баррелей сутки — до 29,02 миллиона баррелей в сутки, тогда как партнеры из "не ОПЕК" увеличили ее на 270 тысяч баррелей в сутки — до 15,37 миллиона баррелей.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по поводу анализа энергорынка.