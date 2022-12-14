МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре выросли на 17,3 миллиона баррелей к сентябрю, до 2,745 миллиарда баррелей, что на 150,2 миллиона баррелей ниже средних значений за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты ожидают снижения запасов нефти в США

"В октябре мировые запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) снизились на 23,2 миллиона баррелей, поскольку запасы нефтепродуктов упали впервые с марта, а нефть показала меньший прирост. Промышленные запасы в странах ОЭСР выросли на 17,3 миллиона баррелей, до 2765 миллиона баррелей, что меньше среднего пятилетнего значения на 150,2 миллиона баррелей, но государственные запасы ОЭСР снизились на 19,9 миллиона баррелей", — говорится в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.