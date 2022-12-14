МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,7 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей, в 2023 году — на 0,77 миллиона баррелей, до 100,8 миллиона баррелей в сутки, следует из декабрьского доклада МЭА. Нефть дешевеет после выхода доклада МЭА

В ноябре агентство ожидало, что по итогам текущего года мировая добыча нефти увеличится на 4,6 миллиона баррелей в сутки — до 99,9 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — на 0,74 миллиона баррелей, до 100,7 миллиона баррелей в сутки.

"Прогнозируется, что в 2022 году мировая добыча нефти вырастет на 4,7 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, до 100 миллионов баррелей в сутки", — говорится в декабрьском докладе. МЭА отмечает, что лидером роста станет Саудовская Аравия, которая, по прогнозам, обеспечит прирост в 1,6 миллиона баррелей в сутки.

"В 2023 году мировая добыча нефти увеличится всего на 770 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки, опять-таки во главе с США (+970 тысяч баррелей в сутки)", — также пишет агентство.