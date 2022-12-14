МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Производительность нефтеперерабатывающих заводов в мире за ноябрь выросла до 82,3 миллиона баррелей в сутки, самого высокого уровня с января 2020 года, говорится в декабрьском докладе международного энергетического агентства (МЭА). МЭА сообщило о росте нефтедобычи в России в ноябре

"Пропускная способность мировых нефтеперерабатывающих заводов выросла на 2,2 миллиона баррелей в сутки в ноябре, до 82,3 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с января 2020 года, благодаря завершению технического обслуживания и забастовок в Европе и запуску новых мощностей в Китае", — пишет МЭА.

После очень напряженного октября рост предложения дизельного топлива и бензина совпал с сезонным снижением спроса на них примерно на 800 тысяч баррелей в сутки, что привело к снижению маржи НПЗ. "В США и Европе было зафиксировано рекордное месячное падение цен на дизельное топливо по сравнению с исторически максимальными уровнями в октябре", — добавляет агентство.

По его оценкам, в 2023 году будет рост производительности НПЗ на 1,6 миллиона баррелей в сутки. При этом за 2022 год она увеличится на 2,3 миллиона баррелей. Ожидается, что избыток нефтепродуктов сохранится в первом квартале следующего года. Тем не менее, подчеркивает МЭА, рынок дизеля, вероятно, останется ограниченным в первом полугодии 2023 года. МЭА оценило нефтяные запасы ОЭСР в октябре

В ноябрьском докладе агентство сообщало, что эмбарго Евросоюза на импорт российских нефти и нефтепродуктов окажет давление на мировые нефтяные балансы, в частности усложнит ситуацию на и так напряженном дизельном рынке.

Тогда же оно отмечало, что в октябре цены на дизельное топливо подскочили до рекордных уровней и были выше прошлогоднего уровня на 70%. При этом разрыв в стоимости дизеля и нефти стал выше на 425% в годовом выражении, так как за тот же период ископаемое сырье подорожало лишь на 11%. Рост цены дизеля был связан с забастовками на французских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), ожиданием эмбарго, а также увеличением ценовой премии на топливо в США в преддверии зимнего отопительного сезона на северо-востоке страны.