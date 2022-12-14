Иран и Китай договорились о разработке нефтегазовых месторождений
Иран и Китай заключили соглашения о совместной разработке нефтяных и газовых месторождений
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Иран и КНР в ходе визита вице-премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа в Тегеран заключили ряд соглашений о совместной разработке нефтяных и газовых месторождений, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"В ходе этого визита (вице-премьера Ху Чуньхуа – ред.) с Китаем заключены хорошие соглашения и меморандумы о совместной разработке нефтяных и газовых и месторождений", – цитирует Оуджи агентство IRNA.
Во вторник Ху Чуньхуа провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Стороны обсудили визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Эр-Рияд, а также процесс реализации соглашения о стратегическом партнерстве на 25 лет и вопросы сотрудничества в нефтегазовой и инвестиционной сферах.
https://1prime.ru/oil/20221214/839166135.html
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