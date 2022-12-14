МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Иран и КНР в ходе визита вице-премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа в Тегеран заключили ряд соглашений о совместной разработке нефтяных и газовых месторождений, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Объем торговли Ирана и Китая превысит 300 миллионов долларов в 2023 году

"В ходе этого визита (вице-премьера Ху Чуньхуа – ред.) с Китаем заключены хорошие соглашения и меморандумы о совместной разработке нефтяных и газовых и месторождений", – цитирует Оуджи агентство IRNA.

Во вторник Ху Чуньхуа провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Стороны обсудили визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Эр-Рияд, а также процесс реализации соглашения о стратегическом партнерстве на 25 лет и вопросы сотрудничества в нефтегазовой и инвестиционной сферах.