МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Указ главы государства Владимира Путина о противодействии решению Запада ограничить цены на российскую нефть опубликуют по готовности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Главы минэнерго ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ

Ограничение стоимости российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на сырье, перевозимое морским путем, вступило в силу в странах ЕС, "Группы двадцати" и Австралии 5 декабря. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет поставлять нефть при противоречии экспорта национальным интересам.

Российский лидер отмечал ранее в пятницу, что указ, фиксирующий ответные меры на лимит цен ресурса, выйдет в скором времени.

"Как только будет указ готов, мы его опубликуем", — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о согласовании документа.

Ранее "Ведомости", сославшись на источники, подчеркивали, что указ в целом уже согласован.