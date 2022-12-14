МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. РЖД предлагают ряд системных мер для улучшения ситуации с доставкой нефтепродуктов в Магаданскую область, сообщили журналистам в пресс-службе компании. В Магадане подешевел бензин на 3,4 рубля за литр

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в среду пообещал разобраться с причинами задержки доставки нефтеналивных грузов на Дальний Восток.

"РЖД в тесном взаимодействии с администрацией Магаданской области решают задачи по гарантированному обеспечению перевозок грузов, необходимых для жизнеобеспечения региона. Осуществляется ускоренная доставка вагонов для формирования судовых партий. Фактический срок доставки по железной дороге в адрес предприятий Магаданской области с начала года составляет 12,9 суток, что более чем на 30% опережает нормативные, предусмотренные договором сроки доставки грузов", — сообщили в РЖД.

Там отметили, что задержанных вагонов по ответственности РЖД на сети нет, а надежность доставки приближается к 100%. "Вместе с тем, некоторые вопросы требуют системного решения. Первое — это формирование оптимального плана отгрузок нефтепродуктов. Их доставка в Магаданскую область осуществляется из Тюмени, на расстояние почти 5 тысяч километров. При этом в обеспечении области нефтепродуктами практически не участвуют НПЗ, находящиеся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке", — считают в компании.

Также, по мнению РЖД, требуется диверсифицировать точки перевалки груза на морской транспорт. Сейчас нефтепродукты следуют в основном через один терминал — "Нико Ойл". По данным компании, его фактическая выгрузка в два раза ниже установленной перерабатывающей способности. По состоянию на 14 декабря при фактической среднесуточной выгрузке 21,5 вагона в адрес терминала следует 430 вагонов, а 165 уже находится на станции назначения — Гайдамак.

"Дальнейшее увеличение отгрузок в адрес данного терминала при отсутствии выгрузки в условиях отрицательных температур может привести к ухудшению консистенции топлива и замедлению слива темных нефтепродуктов. Скопление вагонов также приводит к ухудшению качества обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке и задержке доставки других товаров. В связи с этим РЖД вынуждены были временно ограничивать прием грузов к перевозке в адрес данного терминала, а Дальневосточная железная дорога по факту скопления вагонов с опасными грузами ранее была вынуждена обратиться в прокуратуру", — отметили в РЖД.

Еще одной возможностью улучшения взаимодействия РЖД назвали проставление специальных отметок в перевозочных документах для установления автоматического контроля за проследованием грузов, следующих для северного завоза. Этой опцией пользуются еще не все поставщики Магаданской области. "Понимая указанные проблемы, РЖД письмом от 26 ноября информировали заместителя председателя правительства Юрия Петровича Трутнева о складывающейся ситуации и необходимости принятия системных решений", — заключили в РЖД.