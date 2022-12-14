МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Газпром нефть" запустила научно-исследовательский центр (НИЦ) для разработки высокотехнологичных масел на Московском заводе смазочных материалов, сообщила компания. "Газпром нефть" запустит первую линию катализаторного производства

"Научно-исследовательский центр интегрирован в производственный процесс Московского завода смазочных материалов "Газпром нефти". Благодаря этому время от разработки новых рецептур до выпуска готовой продукции сократилось с полугода до 2 месяцев", — сообщила "Газпром нефть".

Научно-исследовательский центр автомобильных и индустриальных масел расположен в городе Фрязино Московской области, оснащен уникальным оборудованием, многое из которого представлено в России в единственном экземпляре.

"Это самая современная в России высокотехнологичная площадка для проведения полного цикла разработки и тестирования рецептур смазочных материалов. Ежегодно НИЦ "Газпром нефти" будет осуществлять свыше 2 тысяч исследований по новым многокомпонентным продуктам", — отметили в пресс-службе компании.

Как отметил генеральный директор "Газпромнефть-смазочные материалы" Анатолий Скоромец, собственный научно-исследовательский центр обеспечит точность и скорость испытаний, качество новых рецептур, а также позволит создавать специализированные масла и пакеты присадок для разных видов техники.

"Газпромнефть-смазочные материалы" – дочернее предприятие "Газпром нефти", специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.