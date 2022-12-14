МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Обнаруженное Турцией месторождение обладает всего лишь 21 миллионом тонн нефти, относительно мировых запасов оно маленькое, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков. "Газпром нефть" запустила центр разработки высокотехнологичных масел

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23), которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. По его словам, это месторождение — "одно из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в 2022 году".

"Для Турции это возможно и крупное месторождение. Но если рассматривать с точки зрения крупнейших месторождений мира, то месторождение объемом 21 миллион тонн относится к маленьким", — сказал Каленков.

В сравнение эксперт привел запасы крупнейшего в мире месторождения Гавар в Саудовской Аравии, которые оцениваются в 12 миллиардов тонн нефти.

"Если рассматривать российские месторождения, то запасы Самотлора, который разрабатывают с 1965 года, оцениваются примерно в 6,2 миллиарда тонн. Или, например, Ромашкинское месторождение в Поволжье, которое с разрабатывается с 1948 года, насчитывает порядка 5 миллиардов тонн. В Западной Сибири Приобское месторождение тоже содержит запасов примерно на 5 миллиардов тонн", — добавил Каленков.

Поэтому, по его словам, для Турции — это важная новость, что она нашла у себя нефть. Но с точки зрения мировых запасов нефти — это месторождение достаточно маленькое, которое для России, например, "большой погоды бы не сделало". Тем более, что, прежде чем эта нефть сможет повлиять на мировой рынок, ее нужно разбурить, освоить, добыть и продать, а это занимает достаточное количество времени.