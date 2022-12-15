МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В Goldman Sachs понизили прогнозы цен на нефть в 2023 году. В начале следующего года может сформироваться избыток предложения, который уменьшит риски скачков цен зимой, полагают в банке. Цены на нефть снижаются после перезапуска части трубопровода Keystone

В Goldman снизили прогнозы цен на Brent в 1-м и 2-м кварталах 2023 года до 90 и 95 долларов за баррель соответственно со 115 и 105 долларов.

Риски скачков цен этой зимой уменьшились, поскольку спрос в Китае оказался ниже, чем ранее ожидалось, экспорт нефти из России остается около уровней, наблюдавшихся до начала конфликта на Украине, а проблемы с предложением в Казахстане и Нигерии ослабли.

В банке ожидают, что к концу текущего квартала на рынке нефти будет наблюдаться избыток в размере 1,6 млн баррелей в день. В 1-м квартале следующего года избыток может составить 1,3 млн баррелей в день из-за сезонного сокращения спроса.

При этом мировой спрос в 2023 году может вырасти на 2 млн баррелей в день на фоне открытия экономики Китая и восстановления международных перевозок.

Средняя цена на нефть Brent в 2023 году может составить 98 долларов за баррель, а средняя стоимость нефти WTI — 92 доллара за баррель, полагают в банке. Предыдущий прогноз предполагал, что средние цены на Brent и WTI в следующем году достигнут 110 и 105 долларов за баррель соответственно.

В последние два квартала следующего года цены на Brent могут подняться до 100-105 долларов за баррель, что ниже предыдущей оценки, предполагавшей цены в районе 110 долларов за баррель.

В Goldman прогнозируют, что в 2024 году средняя цена нефти Brent составит 105 долларов за баррель, а нефти WTI — 99 долларов за баррель.

За истекший период текущего квартала цены на нефть Brent снизились почти на 6%. Котировки упали более чем на 40% с пика 139 долларов за баррель, достигнутого в марте.

"Несмотря на недавнее снижение цен, сырьевые товары в 2022 году могут продемонстрировать лучшую доходность среди всех классов активов", — подчеркнули в Goldman Sachs. В банке ожидают, что индекс S&P GSCI TR, отслеживающий динамику котировок сырьевых товаров, за 2022 год может вырасти на 23%, а в 2023 году он может подскочить на 43%.