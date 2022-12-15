МИНСК, 15 дек — ПРАЙМ. Объем добычи нефти в Белоруссии в 2022 году превысит 1,8 миллиона тонн, сообщил гендиректор предприятия "Белоруснефть" Александр Ляхов. МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2022 году

"Год стал рекордным по росту добычи. Мы ожидаем рост добычи к 2021 году около 75 тысяч тонн", – приводит слова Ляхова агентство Sputnik Беларусь. По его оценке, в 2022 году добыча нефти превысит 1,8 миллиона тонн.

Ляхов обратил внимание, что уровень добычи более 1,8 миллиона тонн не достигался в Белоруссии на протяжении 20 лет.

Он также положительно оценил итоги работы дочерней компании "Янгпур" в России, которая была приобретена в 2013 году. "Считаем, что этот проект успешный. За это время мы увеличили добычу углеводородов, если брать в суммарном эквиваленте нефть и все виды газов, то это практически десятикратный рост объемов добычи за 9 лет", — отметил гендиректор "Белоруснефти". В Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть в 2023 году

Ляхов рассказал, что в последние годы компания активно участвовала в приобретении новых лицензий и субъектов хозяйствования на территории Российской Федерации. "Этот процесс носит чисто рыночный конкурентный характер. Мы намерены в ближайшие годы двигаться в этом направлении. Потому что мы практически создали в Российской Федерации, в Западной Сибири кластер, который занимается добычей нефти и газа и оказывает нефтесервисные услуги как для нашей компании, так и для других участников российского рынка", – добавил он.

"Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая. В последние годы в республике добывалось около 1,7 миллиона тонн нефти.