МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Указ президента Владимира Путина по ответу западным странам на лимитирование стоимости российской нефти опубликуют на текущей недели, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Минэнерго рассказал о последствиях лимита цен на нефть и газ

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сообщит, как только появится документ.

Действие ограничения стоимости российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на перевозимое по морю сырье, началось в странах ЕС, "Группы двадцати" и Австралии 5 декабря.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет поставлять нефть при противоречии экспорта национальным интересам.