БУДАПЕШТ, 15 дек — ПРАЙМ. Соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Минэнерго рассказал о последствиях лимита цен на нефть и газ

"Когда Венгрия говорит о диверсификации, мы не имеем в виду закрытие одних источников и разворот к другим. Само определение диверсификации заключается в том, чтобы можно было покупать энергоносители из как можно большего количества источников… И нефть из Омана – это тоже реальная возможность в последующий период. Как можно больше источников, как можно больше маршрутов – это наша цель", — сказал Сийярто на пресс-конференции с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди

"Уже идут переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана", — сообщил глава МИД Венгрии после переговоров с оманским коллегой.

Сийярто напомнил, что в среду в ходе его визита в Доху Венгрия и Катар заключили соглашение, в соответствии с которым энергокомпании двух стран могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года.