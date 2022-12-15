МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем в целом стабильны, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают перспективы поставок и спроса на фоне опасений по поводу возможной рецессии и новостей о трубопроводе Keystone. В Минэнерго рассказали о последствиях лимита цен на нефть и газ

По состоянию на 14.05 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,3% — до 82,95 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 77,47 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 0,8%.

Инвесторы проявляют осторожность на фоне разнонаправленных факторов. Так, накануне Федеральная резервная система (ФРС) США в очередной раз повысила ключевую ставку — до 4,25-4,5% годовых. А позднее в четверг, как ожидается, ставки поднимут также Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии.

Ужесточение мировыми центробанками монетарной политики и повышение ими ставок в ответ на высокую инфляцию усиливает риски рецессии. Такая ситуация негативна для перспектив спроса, что сдерживает нефтяные котировки.

В то же время рынки следят за новостями вокруг нефтепроводной системы Keystone, по которой транспортируется нефть от поставщиков из Канады и США. Ранее TC Energy сообщила о перезапуске части трубопровода, что позволило частично возобновить поставки по основному трубопроводу. Ранее нефть дорожала три дня подряд на опасениях о возможной нехватке сырья, вызванных остановкой прокачки из-за утечки на Keystone.