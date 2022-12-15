БАКУ, 15 дек — ПРАЙМ. Азербайджан в ноябре вновь перевыполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+, добыча нефти в стране составила 550 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения пресс-службы министерства энергетики. Добыча ОПЕК+ была ниже квот в ноябре

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в августе составила 550 тысяч баррелей. При этом квота Азербайджана по добыче нефти в августе составляла 684 тысячи баррелей в сутки. Таким образом, Азербайджан в ноябре перевыполнил сделку ОПЕК+", — говорится в сообщении.

Альянс ОПЕК+, перешедший к постепенному увеличению добычи нефти, ранее решил вновь сократить ее на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. Как пояснял вице-премьер РФ Александр Новак, такое решение было принято в связи с текущей ситуацией на рынке.