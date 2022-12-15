МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Аравийская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская TotalEnergies совместно построят нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии, следует из совместного заявления компаний. СМИ: Saudi Aramco понизила цены на нефть на январь для Азии и Европы

"Нефтяная компания Саудовской Аравии (Aramco) и компания TotalEnergies приняли окончательное инвестиционное решение о строительстве нефтехимического комплекса мирового масштаба в Саудовской Аравии", — говорится в заявлении. Отмечается, что комплекс будет назван Amiral.

В заявлении говорится, что комплекс будет интегрирован с существующим нефтеперерабатывающим заводом Satorp, расположенным в Джубайле на восточном побережье Саудовской Аравии. Согласно заявлению, новый комплекс позволит существующему заводу перерабатывать побочные газы и нафту, а также этан и газовый бензин, поставляемые компанией Aramco, в химические продукты с более высокой стоимостью. Также ожидается, что предприятие сможет производить 1,65 миллиона тонн этилена в год.

По планам компаний, комплекс будет обеспечивать сырьем новые нефтехимические и специальные химические заводы, которые будут построены в промышленной зоне Джубайль, что повлечет за собой дополнительные инвестиции в размере 4 миллиардов долларов США. Из заявления следует, что комплекс, включая прилегающие объекты, создаст 7 тысяч новых рабочих мест и будет способствовать развитию ключевых производственных отраслей, таких как производство углеродных волокон, смазочных материалов, буровых растворов, моющих средств, пищевых добавок, автоозапчастей и шин.

Компании заявляют, что инвестиции в проект составят около 11 миллиардов долларов США, из которых на долю компаний приходится 4 миллиарда. Отмечается, что компания Aramco получит долю в 62,5%, а TotalEnergies — в 37,5%. Начало строительства запланировано на первый квартал 2023 года, а начало коммерческой эксплуатации — на 2027 год.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек. Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.