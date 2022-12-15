2022-12-15T18:25:49+03:00

2022-12-15T18:25:49+03:00

2022-12-15T18:25:49+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20221215/839190097.html

ЕЦБ спрогнозировал цену нефти Brent в 86 долларов за баррель

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЕЦБ ПРЕДПОЛАГАЕТ СРЕДНЕГОДОВУЮ ЦЕНУ БАРРЕЛЯ НЕФТИ BRENT В $86 В 2023 ГОДУ СО СНИЖЕНИЕМ ДО $76 В 2025 ГОДУ — ПРОГНОЗ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.12.2022

нефть, энергетика, новости, европа, ецб, нефть

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60