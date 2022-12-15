2022-12-15T18:25:49+03:00
2022-12-15T18:25:49+03:00
2022-12-15T18:25:49+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20221215/839190097.html
ЕЦБ спрогнозировал цену нефти Brent в 86 долларов за баррель
Нефть
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ЕЦБ ПРЕДПОЛАГАЕТ СРЕДНЕГОДОВУЮ ЦЕНУ БАРРЕЛЯ НЕФТИ BRENT В $86 В 2023 ГОДУ СО СНИЖЕНИЕМ ДО $76 В 2025 ГОДУ — ПРОГНОЗ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.12.2022
нефть, энергетика, новости, европа, ецб, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕЦБ ПРЕДПОЛАГАЕТ СРЕДНЕГОДОВУЮ ЦЕНУ БАРРЕЛЯ НЕФТИ BRENT В $86 В 2023 ГОДУ СО СНИЖЕНИЕМ ДО $76 В 2025 ГОДУ — ПРОГНОЗ
Новость дополняется