ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. США ожидают, что Китай, Индия и Турция договорятся покупать российскую нефть в рамках установленного G7 ценового предела, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен. СМИ: Китай показал США "желтую карточку"

"Мы ожидаем, что Китай, Индия и Турция как основные покупатели российской нефти договорятся и цена установится в рамках предела. Что будет соответствовать договоренности, даже если другие страны формально не присоединятся к ней", — заявил журналистам О'Брайен.