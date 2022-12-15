США ожидают, что Китай и Индия будут покупать нефть в рамках потолка цен
США ожидают, что Китай и Индия будут покупать российскую нефть в рамках ценового потолка
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ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. США ожидают, что Китай, Индия и Турция договорятся покупать российскую нефть в рамках установленного G7 ценового предела, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен.
"Мы ожидаем, что Китай, Индия и Турция как основные покупатели российской нефти договорятся и цена установится в рамках предела. Что будет соответствовать договоренности, даже если другие страны формально не присоединятся к ней", — заявил журналистам О'Брайен.
https://1prime.ru/oil/20221215/839191168.html
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