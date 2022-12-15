МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются примерно на 1%, инвесторы оценивают перспективы спроса после повышения ключевых ставок центробанками мира, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах

По состоянию на 20.35 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,02% — до 81,86 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 76,65 доллара.

В среду ФРС объявила о повышении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов, до уровня 4,25-4,5% годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что Федрезерв считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

Кроме того, в четверг о повышении ставок объявили Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Оба регулятора повысили ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 2,5% и 3,5% соответственно. Кроме того, ЕЦБ понизил прогноз по росту ВВП на 2023 год до 0,5% с сентябрьской оценки в 0,9%. Прогноз по инфляции был, напротив, повышен — на 2022 год до 8,4% с сентябрьских 8,1%, на 2023 год — до 6,3% с 5,5%, а на 2024 год — до 3,4% с 2,3%.

Ужесточение мировыми центробанками монетарной политики и повышение ими ставок в ответ на высокую инфляцию усиливает риски рецессии. Такая ситуация негативна для перспектив спроса, что сдерживает нефтяные котировки.

"Повышение прогнозов по инфляции и понижение прогнозов по росту экономики, а также сохранение процентных ставок на высоком уровне на более длительный срок, похоже, заставят рынок пересмотреть перспективы спроса в течение следующих нескольких месяцев", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).