МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россия заинтересована в увеличении добычи нефти на действующих проектах в Венесуэле, а Венесуэла в свою очередь выступает за продолжение работы у себя в стране российских компаний, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. МИД Венгрии исключил отказ от российской нефти

Он напомнил, что до наложенных на Венесуэлу санкций в стране работало много нефтегазовых компаний со всего мира — Европы, Америки, России. Но после после санкций ушли все, кроме России.

"В тех проектах, в которых мы участвуем, со своей стороны мы заинтересованы в увеличении добычи, своевременных расчетах, реализации продукции. Венесуэльцы не просто подтверждают — они просят о том, чтобы наши компании продолжали работать в Венесуэле", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1".