Песков: ответ на решение Запада по потолку цен на нефть находится на досогласовании
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Последние детали указа главы государства Владимира Путина по ответу Западу на введение "потолка" цен на нефть досогласовывают, текст скоро опубликуют, сообщил журналистами пресс=секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ограничение стоимости российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на сырье, перевозимое морским путем, вступило в силу в странах ЕС, "Группы двадцати" и Австралии 5 декабря.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет поставлять нефть при противоречии экспорта национальным интересам.
"Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро", — отметил Песков.
Он добавил, что Москва начнет формировать ответ на девятый пакет санкций после его официального опубликования.
Ранее 7 декабря Европейская комиссия предложила ограничения против России, затрагивающие энергетический сектор, запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль и поставки беспилотников, расширение ограничений экспорта. Кроме того, Европа намерена ввести санкции против почти 200 физлиц и организаций.
Источник заявлял РИА Новости, что ограничения планируется опубликовать вечером в пятницу, 16 декабря.
https://1prime.ru/oil/20221216/839200654.html