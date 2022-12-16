МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Последние детали указа главы государства Владимира Путина по ответу Западу на введение "потолка" цен на нефть досогласовывают, текст скоро опубликуют, сообщил журналистами пресс=секретарь президента России Дмитрий Песков. Источник анонсировал публикацию девятого пакета антироссийских санкций

Ограничение стоимости российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на сырье, перевозимое морским путем, вступило в силу в странах ЕС, "Группы двадцати" и Австралии 5 декабря.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет поставлять нефть при противоречии экспорта национальным интересам.

"Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро", — отметил Песков.

Он добавил, что Москва начнет формировать ответ на девятый пакет санкций после его официального опубликования.

Ранее 7 декабря Европейская комиссия предложила ограничения против России, затрагивающие энергетический сектор, запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль и поставки беспилотников, расширение ограничений экспорта. Кроме того, Европа намерена ввести санкции против почти 200 физлиц и организаций.

Источник заявлял РИА Новости, что ограничения планируется опубликовать вечером в пятницу, 16 декабря.