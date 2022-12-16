МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Последние детали указа главы государства Владимира Путина по ответу Западу на введение "потолка" цен на нефть досогласовывают, текст скоро опубликуют, сообщил журналистами пресс=секретарь президента России Дмитрий Песков.

ЕС

Источник анонсировал публикацию девятого пакета антироссийских санкций

Ограничение стоимости российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на сырье, перевозимое морским путем, вступило в силу в странах ЕС, "Группы двадцати" и Австралии 5 декабря.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет поставлять нефть при противоречии экспорта национальным интересам.

"Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро", — отметил Песков.

Он добавил, что Москва начнет формировать ответ на девятый пакет санкций после его официального опубликования.

Ранее 7 декабря Европейская комиссия предложила ограничения против России, затрагивающие энергетический сектор, запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль и поставки беспилотников, расширение ограничений экспорта. Кроме того, Европа намерена ввести санкции против почти 200 физлиц и организаций.

Источник заявлял РИА Новости, что ограничения планируется опубликовать вечером в пятницу, 16 декабря.