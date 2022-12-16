МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем усилили снижение до 2,5% по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы вокруг спроса и поставок. Песков рассказал о скорой публикации ответа на "потолок" цен на нефть

По состоянию на 14.04 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,56% — до 79,13 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 2,56%, до 74,16 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 0,5%.

С начала недели котировки могут показать рост примерно на 4% из-за опасений по поводу поставок и ожиданий вокруг перспектив спроса. Рынки оценивали ситуацию, связанную нефтепроводной системой Keystone, которая была частично перезапущена после остановки из-за утечки, а также прогнозы по экономике Китая, который постепенно ослабляет карантинные ограничения, что благоприятно отражается на перспективах спроса.

В то же время рынки продолжают следить за монетарной политикой мировых центробанков. Ранее на неделе три крупных ЦБ (Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Англии) в очередной раз повысили ставки на фоне высокой инфляции, а также допустили дальнейшее ужесточение. Такая ситуация усилила риски рецессии, что негативно для перспектив экономики и нефтяного спроса.

"Предупреждения о новых повышениях ставок в мире поддержали опасения по поводу экономического роста, что, в свою очередь, повлияло на прогноз нефтяного спроса", — сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).