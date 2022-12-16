МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Требования Турции к танкерам с сырой нефтью касаются всех перевозчиков, а не только российских, сейчас никаких проблем с проходом танкеров через Босфор и Дарданеллы нет, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Пошивай. Очередь на проход через турецкие проливы сократилась до четырех танкеров

Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

"Турки ввели требование письма с подтверждением действительности страховки. Требования Турции относятся в принципе ко всем, сырой нефти….Наши компании все представили такие письма, и наши суда все прошли без проблем….По черноморским проливам сейчас проблем с проходом танкеров нет", — сказал Пошивай.

Замминистра подчеркнул, что требования Турции относятся ко всем перевозчикам сырой нефти, нет какого-то особого отношения к российской нефти.

Что касается группировок танкеров у берегов Турции по утрам, Пошивай объясни это простыми правила прохода через проливы.

"Это все рутина. Во-первых, суда с сырой нефтью и нефтепродуктами, они ночью там не проводятся, они проводятся только днем. Поэтому обычное скопление танкеров, до 18 танкеров доходило утром, это те суда, которые ждали светового дня", — пояснил замглавы Минтранса РФ.