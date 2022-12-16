МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Aker BP совместно с партнерами намерена инвестировать более 200 миллиардов норвежских крон, или порядка 20,41 миллиарда долларов, в нефтегазовые проекты на норвежском шельфе, отправила документы по их развитию в министерство нефти и энергетики Норвегии, говорится в сообщении компании. Equinor увеличила добычу нефти на крупном месторождении в Северном море

"Сегодня Aker BP и ее партнеры представляют в министерство нефти и энергетики в общей сложности десять планов разработки и эксплуатации и один план монтажа и эксплуатации. С общим объемом инвестиций более 200 миллиардов норвежских крон в реальном выражении, эти нефтегазовые проекты под управлением Aker BP являются одной из крупнейших частных промышленных разработок в Европе", — сообщает компания.

Совокупный объем извлекаемых ресурсов углеводородов всех проектов оценивается в 1,1 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Ресурсы, приходящиеся на Aker BP, составляют около 730 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Доля компании в инвестициях составит 70%. Развитие проектов позволит Aker BP увеличить добычу нефти и газа с примерно 400 тысяч баррелей в сутки в 2022 году, до примерно 525 тысяч баррелей в 2028 году.

В частности, 115 миллиардов норвежских крон будет направлено на проект Yggdrasil, который ранее назывался Noaka. Его общие извлекаемые ресурсы составляют около 650 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Партнерами проекта являются Aker BP, Equinor и Lotos. Проект Valhall PWP — Fenris, бывший "Король Лир", получит инвестиции в размере 50 миллиардов норвежских крон. Его запасы оцениваются в 230 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Партнеры — Aker BP, PGNiG Upstream Norway и Pandion Energy.

На разработку газоконденсатных месторождений Alve Nord, Idun Nord и Orn в северной части Норвежского моря будет выделено 17 миллиардов норвежских крон. Их извлекаемые ресурсы оцениваются в 120 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Партнеры по лицензии — Aker BP, Equinor, PGNiG Upstream Norway и Wintershall Dea. Также 21 миллиард норвежских крон будет отправлено на проект Utsira High с ресурсами в 124 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, в котором участвуют Aker BP, Equinor, Sval Energi, OMV and Wintershall Dea.

Aker BP — компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей нефти на норвежском континентальном шельфе. Штаб-квартира компании находится в Форнебу в Норвегии. Штат компании по состоянию на конец 2016 года насчитывал около 1,4 тысячи человек.