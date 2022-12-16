ВАШИНГТОН, 16 дек — ПРАЙМ. США намерены закупить 3 миллиона баррелей нефти для пополнения запасов в стратегическом резерве страны, говорится в опубликованном в пятницу документе американского минэнерго. Ловушка для нефтедоллара: что саудиты пообещали Китаю за спиной США

"Министерство энергетики, офис по управлению стратегическим резервом нефти (SPRPMO)… имеет потребность провести закупку до 3 миллионов баррелей произведенной в Соединенных Штатах высокосернистой сырой нефть", — говорится в документе.

Отмечается, что поставка запланирована на период с 1 по 28 февраля 2023 года.

Закупка нефти для стратегических резервов станет первой с начала их использования администрацией президента США Джо Байдена в 2022 году для стабилизации цен на рынке.

14 декабря минэнерго страны сообщило, что запасы нефти в стратегическом резерве США за неделю по 9 декабря опустились на 4,7 миллиона баррелей, до 382,3 миллиона, таким образом, показатель опустился до минимального значения с недели по 6 января 1984 года, когда запасы в стратегическом резерве составляли 380,7 миллиона баррелей.