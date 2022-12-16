МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются приблизительно на 2-3%, но за неделю могут показать рост, в то время как рынки реагируют на повышение ставок центробанками мира, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Цены на нефть падают на фоне повышения ставок центробанками

По состоянию на 21.07 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,62% — до 79,08 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 2,19%, до 74,44 доллара.

С начала недели котировки могут показать рост примерно на 4% из-за опасений по поводу поставок и ожиданий вокруг перспектив спроса. Рынки оценивали ситуацию, связанную с нефтепроводной системой Keystone, которая была частично перезапущена после остановки из-за утечки, а также прогнозы по экономике Китая, который постепенно ослабляет карантинные ограничения, что благоприятно отражается на перспективах спроса.

Трейдеры ожидают дальнейших мер крупных мировых центробанков по монетарной политике, регуляторы продолжают поднимать ставки на фоне высокой инфляции в мире.

Ранее на неделе на 50 базисных пунктов ключевую ставку повысила Федеральная резервная система (ФРС) США, в четверг — Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. ЦБ также подтвердили, что ожидают дальнейших повышений. Такая политика регуляторов приводит к замедлению экономического роста и, как следствие, к снижению спроса на нефть.

Помимо этого, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 декабря их число снизилось на пять — до 620 агрегатов.

"Волна повышений ставок центральных банков и растущие опасения рецессии, возможно, стали причинами того, что цены на нефть снова оказались под давлением", — сказал порталу MarketWatch старший инвестиционный аналитик XM Шаралампос Писсурос (Charalampos Pissouros).