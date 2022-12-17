АНКАРА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в турецком Мардине, который находится на юго-востоке страны у границы с Сирией, дается старт выработке нефти на трех скважинах. Турция хочет снизить зависимость от импортных энергоресурсов

Ранее Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23), которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. По его словам, это месторождение — "одно из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в 2022 году".

Турецкий лидер отметил, что работы по разведке месторождений нефти и газа продолжаются в самых различных частях Турции, в том числе в Мардине.

"Сегодня, в числе прочих, мы даем старт началу выработке нефти на трех скважинах в Мардине", — сказал президент, слова которого приводит агентство Anadolu.

По его словам, Турция продолжает активное развитие на фоне кризисов и проблем, с которыми столкнулись многие страны мира.

"Те, кто еще недавно ухмылялся при сообщениях о достижениях Турции, завтра будут обращаться за помощью к Анкаре", — уверен Эрдоган.

В качестве примера успехов страны, Эрдоган привел вчерашнее открытие самого большого газохранилища Европы — "Силиври" близ Стамбула. В противофазе: как вернуть нефть к 100 долларам за баррель

Глава турецкого государства заверил, что государство делает все возможное для полного устранения проблем на пути страны, в том числе, в сфере безопасности. "Государство шаг за шагом уничтожает преступность, устраняя ущерб и разрушения, которые несут террористы и их пособники", — подчеркнул Эрдоган.

Президент далее сообщил собравшимся, что аэропорт города Мардин с пропускной способностью терминала в 3 миллиона пассажиров в год будет переименован в честь выходца из Мардина, лауреата Нобелевской премии 2015 года по химии, профессора Азиза Санджара.