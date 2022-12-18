МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Потолок цен на нефть из России в $60 за баррель в большей степени навредит Европе, чем сократит доходы России, пишет американский журнал Foreign Policy. США ожидают, что Китай и Индия будут покупать нефть в рамках потолка цен

Издание отмечает, что российская нефть в указанном ценовом коридоре продавалась в течение последних нескольких лет, а скидки на нефть марки Urals со дня начала СВО сократились в два раза. При этом через три дня после вступления в силу ограничительных мер стоимость барреля нефти марки Brent упала до $76 за баррель.

Также Foreign Policy напоминает, что в январе 2023 года Евросоюз может пересмотреть свое решение. Например, Польша предлагала потолок в $30 за баррель, а Греция, Кипр и Мальта выражали свое несогласие с этим предложением. Вместе с тем в статье отмечается, что, Венгрия, Словакия и Чехия, невзирая на вводимые ограничения, договорились освободить от эмбарго нефтепровод "Дружба".

По мнению издания, разногласия по уровню потолка цен и нефтяному эмбарго усиливают опасения, что Евросоюзу будет сложно сохранить единство по вопросам санкций в отношении нефти из России.

"Поскольку большая часть блока отказывается от российской нефти без особого ожидаемого эффекта, жалобы различных государств-членов ЕС и их граждан на то, что вся схема неэффективна и только вредит Европе, — лишь вопрос времени", — резюмируют авторы материала.