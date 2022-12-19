АНКАРА, 19 дек — ПРАЙМ. Цель Турции — добыча 25 тысяч баррелей нефти в сутки с месторождения, обнаруженного на юго-востоке страны, пишет в понедельник газета Yeni Şafak. В Турции дали старт добыче нефти на трех скважинах

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23), которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. По его словам, это месторождение — одно из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в нынешнем году.

"Продолжается разведка нефти в верхних областях горы Габар, высота которой достигает 1 700 — 1 800 метров. В настоящее время ведётся бурение шестой скважины. Цель — пробурить 12 нефтяных скважин в регионе. При эксплуатации 12 скважин с месторождения ежедневно будет добываться 25 тысяч баррелей нефти", — пишет издание.

Инженеры также отмечают, что из всего этого запаса можно извлечь только 150 миллионов баррелей.

"Было отмечено, что добытый продукт… может быть использован в транспортных средствах, таких как тракторы, использующие дизельное топливо, даже без какой-либо переработки", — также отмечает газета.