МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. По указу президента России Владимира Путина об ответных мерах на введение западными странами потолка цен на нефть есть уложенные на бумагу наработки, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Венгрия выступила против потолка цен на газ, заявил глава МИД страны

Ограничение стоимости российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на сырье, перевозимое морским путем, вступило в силу в странах ЕС, "Группы двадцати" и Австралии 5 декабря.

Путин подчеркивал, что Россия не будет поставлять нефть при противоречии экспорта национальным интересам.

По словам Пескова, уже сформированы наработки по ответу, в данный момент рассматриваются дополнительные предложения.

"Нет задачи выпускать на-гора, есть задача выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что работа над документом близка к завершению.