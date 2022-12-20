МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мощности экспорта малосернистой нефти из порта Новороссийска увеличены до 40 миллионов тонн в год и ведется плановая работа для выхода на показатель в 52 миллиона, сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев. "Транснефть" получила заявку на прокачку нефти по "Дружбе" на 2023 год

"Очень крупный, серьезный реализован проект по расширению мощностей Новороссийского порта. В этом году мы нарастили мощность экспорта малосернистой нефти до 40 миллионов тонн", — рассказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"И мы в плановом порядке, безотносительно сегодняшней сложной ситуации, планировали перейти ко второму этапу и увеличить объем экспорта через Новороссийский порт до 52 миллионов тонн", — добавил глава "Транснефти".

Он отметил, что эти работы уже ведутся и были запущены еще в прошлом году.