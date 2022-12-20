МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в ноябре, по предварительным данным, сократился по сравнению с окончательными данными за октябрь на 24 тысячи баррелей в день, или на 1,2%, составив 1,946 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Экспорт "Транснефти" вырос на 20 процентов в 2022 году

Согласно итоговым данным за октябрь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,97 миллиона баррелей в день.

NPD при этом отмечает, что показатель ноября оказался на 10,1% меньше прогноза организации.

В том числе объем добычи нефти в ноябре составил 1,74 миллиона баррелей в день, что на 8,7% ниже прогноза NPD и на 0,2% меньше уровня октября. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в ноябре 187 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 19 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 346,4 миллиона кубометров в сутки, что на 1,8% ниже прогноза NPD и на 0,9% меньше по отношению к октябрю.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.