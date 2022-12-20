МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Потенциал иранской нефтехимической промышленности увеличится на 100 миллионов тонн за счет реализации более сотни проектов в этой области, заявил во вторник директор по проектам Иранской государственной нефтехимической компании Ахмад Шокри. В ЦРУ испугались усиления сотрудничества России и Ирана

"В настоящий момент в этой отрасли промышленности реализуется 101 проект, требующий инвестиций в размере 70 миллиардов долларов. Почти 67 проектов из этого числа уже сейчас функционируют. В целом, после реализации этого 101 проекта потенциал нефтехимической промышленности Ирана увеличится на 100 миллионов тонн", — приводит слова Шокри агентство Tasnim.

В конце ноября сообщалось, что Иран увеличил на 13% экспорт нефтехимических продуктов в натуральном выражении за последние семь месяцев, с начала года по местному летоисчислению, по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

В итоге нефтехимическая промышленность принесла стране, по данным агентства ISNA, 8,3 миллиарда долларов в прошлом году и 10,8 миллиарда — в текущем, то есть на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля ненефтяного экспорта нефтехимических продуктов за первую половину иранского календарного года увеличилась более чем на 7 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, составив 39,6%. Производство нефтехимической промышленности также увеличилось на 7 п.п. — с 38,6 миллиона тонн за первые семь месяцев прошлого года до 41,5 миллиона тонн за аналогичный период текущего.