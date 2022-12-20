МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прокачает в 2022 году вместо запланированных 63 миллионов тонн нефти порядка 50-51 миллиона тонн из-за остановки на ремонт двух из трех выносных причалов, сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев. "Транснефть" получила заявку на прокачку нефти по "Дружбе" на 2023 год

"Плановые были 63 миллиона тонн, сейчас они где-то в районе 50-51 (миллиона тонн — ред.) выйдут по году. Для Казахстана и его бюджета это, конечно, ощутимые такие суммы", — сказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах. Ремонт обоих причалов был завершен к концу ноября.

Токарев отметил, что поставщики оборудования, необходимого для ремонта, находятся за рубежом — в Канаде, Гаване, США. И они все отказались поставлять запчасти и оказывать услуги по ремонту. "Транснефть" старалась убедить акционеров консорциума, чтобы они тоже подключились для решения проблемы, потому что КТК не находится под санкциями, но эффект был нулевой, объяснил глава компании.

"Пришлось искать российских поставщиков, подрядчиков, которые все эти ремонтные работы выполняли. И нашлись и те, и другие, и третьи. Все было сделано. С 20 ноября все ВПУ работают в штатном режиме", — добавил Токарев.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.