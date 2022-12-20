МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до примерно 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки более оптимистично настроены по поводу перспектив спроса, поддерживает котировки и ослабление доллара. Проблем с поставками российской нефти нет, заявил премьер Белоруссии

По состоянию на 13.26 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,98%, до 80,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,41%, до 76,44 доллара. Утром нефть в среднем дорожала лишь на 0,3%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,62%, до 104,08 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и нефть, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.

Поддержали ожидания по спросу заявления высших государственных лиц Китая о том, что восстановление и расширение потребления нефти должно стать приоритетом в 2023 году. Китай является одним и крупнейших импортеров и потребителей нефти.

"Рост, вероятно, будет ограничен, поскольку текущая ситуация с уходом от риска может служить ограничивающим фактором", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).